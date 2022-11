Veldman et Anderlecht prêts à affronter Genk : "Le favori pour le titre"

Robin Veldman n'a pas encore perdu en tant que T1 d'Anderlecht, mais dimanche les Mauves affrontent Genk. Une équipe qui se crée de nombreuses occasions et qui, avec Paul Onuachu, dispose d'un attaquant qui les concrétise en douceur.

Veldman sait que ce sera une mission difficile. "J'ai vu beaucoup de leurs matchs. Ils ont tellement de qualités spécifiques pour faire la différence sur le plan offensif. Impressionnant ! La rapidité avec laquelle ils veulent conquérir le ballon en dit également long. Je suis assez impressionné par leurs statistiques dans ce domaine", a-t-il déclaré à propos de leur prochain adversaire.

Et comment on neutralise Onuachu ? Parce qu'il y a de fortes chances que Jan Vertonghen ne joue pas non plus dimanche. "Assurez-vous qu'il n'ait pas le ballon et limitez les centres. Dans les seize derniers mètres, vous devez garder le contact avec lui et bloquer sa ligne de course. Il faudra le faire en bloc. Et évitez absolument les coups francs près du rectangle."

Pour Veldman, Genk est actuellement la meilleure équipe de football et aussi l'équipe qu'il considère comme la favorite pour le titre. "Oui, surtout avec l'avance qu'ils ont déjà. Absolument !"

Sur le plan offensif, les options d'Anderlecht sont limitées. Esposito est out et Stassin est retourné chez les espoirs. "Pour Stassin, il est important à son âge de jouer un match chaque semaine. Je pense qu'il est important pour un attaquant de 17 ans qu'il puisse grandir en obtenant des minutes. Il s'entraîne beaucoup avec nous, mais en Challenger Pro League, il sera mis au défi."