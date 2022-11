Tarik Tissoudali, toujours blessé, proche d'une prolongation avec La Gantoise !

Alors que son absence durera encore quelques mois, Tarik Tissoudali arrive en fin de contrat en juin prochain. Mais le Marocain est soutenu par son club, et voudrait bien le lui rendre.

L'incroyable saison 2021-2022 de Tarik Tissoudali (52 matchs, 27 buts, 9 assists) en avait fait l'un des hommes à suivre de notre compétition, et un international marocain en puissance. Malheureusement, en début d'exercice, le joueur de La Gantoise s'occasionnait une grave blessure qui le privait de Coupe du Monde et de transfert lucratif. L'attaquant marocain ne rejouera pas avant 2023, mais arrive en fin de contrat en juin prochain ; il fallait donc discuter d'une prolongation de contrat à La Gantoise.

De l'intérêt...belge ?

Interviewé par Het Laatste Nieuws à un peu plus d'une semaine de Belgique-Maroc, Tarik Tissoudali a donné de bonnes nouvelles aux supporters des Buffalos. "Gand et moi aimerions continuer ensemble, les discussions sont en bonne voie", assure-t-il. "Ce que le club m'avait proposé l'été dernier ne correspondait pas à mon statut, trouvais-je. Maintenant, c'est le cas. Il reste à peaufiner les détails, car il y a de l'intérêt du Moyen-Orient...et de Belgique", révèle Tissoudali. Le joueur serait en effet libre et gratuit en juin prochain, et pourrait discuter dès janvier avec son prochain club. Un scénario que La Gantoise souhaite vouloir éviter...