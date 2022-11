Tim Matthys évoque le flop Esposito : "Il voulait vraiment lancer sa carrière"

Tim Matthys a quitté la cellule scouting du RSC Anderlecht pour devenir directeur sportif du KV Malines. À son actif, un échec : Sebastiano Esposito, qui repart déjà en Italie.

Sebastiano Esposito n'a pas rencontré le succès espéré à Anderlecht. L'attaquant prêté par l'Inter Milan n'a inscrit que 2 buts en 21 matchs et a posé question en termes de mentalité. Tim Matthys, qui a quitté la cellule scouting du RSCA, assure cependant que l'Italien n'était pas "arrogant", comme certains le disent. "Je crois qu'il n'avait pas tellement de confiance en lui au début", assure-t-il sur Sporza. "Et quand tu prends place sur le banc semaine après semaine, c'est difficile. Esposito était venu à Anderlecht pour lancer sa carrière, il y croyait vraiment et s'est peut-être mis trop de pression sur les épaules".

Via Joshua Zirkzee, qui connaît bien Esposito, le RSC Anderlecht avait cependant entendu dire que l'Italien était parfois "difficile à gérer". "Nous espérions que ce genre de profil puisse s'intégrer et se développer comme Zirkzee, mais ça ne s'est pas passé comme prévu", regrette Matthys. "Il avait obtenu de bons rapports et oui, sa relation avec Lukaku a été étudiée et prise en compte. On essaie d'avoir un dossier le plus complet possible. Puis vous espérez que ça marche". Ca n'a pas marché dans le cas de Sebastiano Esposito...