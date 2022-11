Mauricio Pochettino retrouve un poste

Disparu des radars depuis sa démission du PSG, le coach argentin était pressenti pour reprendre plusieurs postes. On sait finalement ce qu'il fera le prochain mois.

Bon nombre d'entraîneurs ou personnalités sportives se livrent au jeu de l'analyse à un moment dans leur carrière, on peut citer José Mourinho à la télé anglaise ou même Thierry Henry, consultant chez Amazon Prime malgré son statut d'entraîneur adjoint des Diables Rouges.

C'est au tour de Mauricio Pochettino de se livrer au jeu. En effet, l'Argentin aura le plaisir d'écrire sur le site anglais The Athletic pour parler du Mondial: "Bien sûr, je suis très heureux de travailler avec The Athletic. Il s'agit d'un site web qui se concentre toujours sur le fait d'expliquer aux fans la façon dont le football et les affaires du football fonctionnent vraiment. Je suis très heureux d'être impliqué. J'espère que nous pourrons offrir aux gens une perspective différente sur cette Coupe du monde". En attendant de retrouver un banc...