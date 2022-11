Irritée par les déclarations de Gianni Infantino, la Fédération allemande réagit : "Nous ne le proposerons pas à la réélection"

Le président de la Fédération allemande de football a pris une décision forte.

Bernd Neuendorf, le président de la Fédération allemande (DFB) n'a pas apprécié les déclarations de Gianni Infantino, demandant de se concentrer sur le foot et que les droits de l'Homme ne devraient plus jouer de rôle. Il annonce ne pas vouloir le réélire à la tête de la FIFA le 16 mars 2023.

"En ce qui concerne la FIFA, nous avons pris cette décision (de ne pas vouloir réélire Gianni Infantino le 16 mars 2023). Cela n'a pas été facile, c'est sûr, mais c'est notre décision, parce que nous pensons que nous devons donner un signal. Tout le monde sait que Gianni Infantino a déjà de nombreuses confédérations de son côté, ce qui rend sa réélection très probable. Néanmoins, je pense toujours qu'après sa lettre d'il y a deux semaines, lire que les droits de l'homme ne devraient plus jouer de rôle, et que nous devrions nous concentrer sur le foot, est quelque chose qui nous a irrités et perturbés. Nous avons senti que nous devions signaler que nous ne le proposerons pas à la réélection."