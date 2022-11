Deinze veut poursuivre sur sa lancée face au SL 16 FC : "C'est quasiment un parcours idéal"

Ce samedi après-midi (16h), le SK Deinze se déplacera à Sclessin pour y affronter le SL 16 FC lors de la quinzième journée de Challenger Pro League.

Depuis l'arrivée de Marc Grosjean sur le banc, Deinze va mieux et a retrouvé des couleurs. Les Orange et Noir ont enregistré trois victoires et un partage en championnat et ils ont sorti Eupen en Coupe de Belgique. "C'est quasiment un parcours idéal et j'en suis très fier. Les résultats sont là, et ça fait plaisir. On voit une véritable évolution au sein de l'équipe. Les joueurs travaillent et adhèrent à la philosophie de jeu proposée", nous confie Marc Grosjean.

Cela a directement "matché" entre l'équipe de Flandre Occidentale et son nouveau coach. "J'avais bien analysé l'équipe et je connaissais une grosse majorité des joueurs. J'avais une idée très précise de ce que je voulais mettre en place. Mon objectif était de les guider sur la bonne voie", explique l'ancien T1 de l'Union SG et de Virton.

Deinze voudra poursuivre sur sa lancée face au SL 16 FC ce samedi. "Ces équipes U23 sont des formations spécifiques qui peuvent alterner le bon, le très bon mais aussi le moins bon. En effet, ce sont des jeunes joueurs qui manquent d'expérience, mais ils ont indiscutablement des qualités puisqu'ils font partie de l'académie de cadors belges. Ils peuvent donc avoir d'excellents moments et mener la vie dure aux autres équipes. C'est toujours un point d'interrogation avant de rencontrer ces équipes de jeunes."

En Coupe, Deinze a sorti Eupen et affrontera Zulte Waregem en huitième de finale. "C'est magnifique de se hisser au tour suivant et de pouvoir affronter Zulte. Un "derby" pour les fêtes étant donné que nous allons affronter la ville voisine. Hâte de disputer cette rencontre dans un stade comble et je pense que nous avons nos chances même face à cette équipe de D1A sur un match. J'espère que David battra Goliath comme c'est souvent le cas dans cette compétition", conclut Marc Grosjean.