L'Antwerp en stage avec 4 espoirs (et sans Nainggolan)

Le championnat de Belgique reprendra ses droits d'ici quelques semaines.

Du côté de l'Antwerp, les petites vacances sont terminées. Les joueurs de Van Bommel se préparent à un stage à partir en stage à Dubaï. Comme prévu, Mark van Bommel laisse Radja Nainggolan à la maison, mais emmène quatre jeunes avec lui.

Avant la pause de la Coupe du monde, les choses se sont brisées entre Nainggolan et l'Antwerp et ce dernier pourrait quitter le Bosil. Une place dans l'avion n'a donc pas été réservée pour le milieu de terrain expérimenté.

Björn Engels, Sam Vines et Koji Miyoshi ne seront pas non plus de la partie. Le trio reste en Belgique pour soigner quelques petits bobos.

Het Laatste Nieuws annonce que quatre jeunes sont autorisés à aller à Dubaï pour faire leurs preuves : : Niels Devalckeneer (18 ans/gardien de but), Kobe Corbanie (17 ans/défenseur latéral droit), Igor da Silva (18 ans/milieu de terrain) et Gerard Vandeplas (16 ans/milieu de terrain).