Dusan Vlahovic réagit à une folle rumeur de tromperie

Si le buteur de la Juventus a peu joué jusqu'à maintenant lors de ce Mondial 2022, ce serait à cause d'une liaison selon la presse serbe;

Dusan Vlahovic (22 ans, 17 sélections et 8 buts) n’a joué que 24 minutes avec la Serbie, contre le Brésil (0-2), depuis le début de la Coupe du monde 2022. Selon la presse serbe, il aurait eu une liaison avec l’épouse de son coéquipier, le gardien Predrag Rajkovic.

En conférence de presse ce jeudi, le buteur de la Juventus Turin a tenu à démonter une telle rumeur. "Je suis désolé de devoir commencer une conférence de presse de Coupe du monde de cette façon, mais je dois en parler parce que mon nom circule. Par rapport à ce que nous lisons et entendons tous, il n’y a pas besoin de commenter quelque chose d’aussi absurde. De toute évidence, certaines personnes s’ennuient et n’ont rien de mieux à faire parce qu’elles sont frustrées ou en colère. Travailler contre l’équipe représente manifestement leur principale tâche en ce moment. (…) Je n’ai pas joué parce que je n’étais pas assez prêt, mais je me sens mieux maintenant et je suis complètement concentré sur le prochain match", a lâché le Serbe agacé.