Le sélectionneur de la Pologne est soulagé : "C'était un groupe difficile, profitons-en"

La Pologne a perdu contre l'Argentine (2-0) mercredi soir, mais termine deuxième du groupe D. Les Polonais affronteront donc la France en huitième de finale.

Le sélectionneur de la Pologne était soulagé à l'issue de la rencontre. "On savait que les cartons jaunes pouvaient compter. On a contrôlé ce qui se passait dans l'autre match. Ça a été dur", a confié Czeslaw Michniewicz dans des propos relayés par AFP. "Après le but encaissé juste après la reprise, on est devenus nerveux. À un moment, j'ai donné des informations sur l'autre match à mes joueurs et je leur ai dit ce qui se passait. Krychowiak était averti et mon coeur battait fort. On a fait un changement car il était en danger. On savait qu'il y avait seulement deux ou trois cartons de différence, c'était risqué. Heureusement on reste, on joue la France, on est qualifiés après tellement d'années. C'était un groupe difficile, profitons-en, vous aurez du temps jusqu'à dimanche pour critiquer", a conclu le technicien polonais.