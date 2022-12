Les cadres des Diables Rouges impliqués dans le choix du nouveau sélectionneur ?

Qui emmènera la Belgique vers l'Euro 2024 ? La fédération a du pain sur la planche. Et devra prendre en compte les avis de ses cadres...

Michel Preud'homme ? Philippe Clément ? Hein Vanhaezebrouck ? Ces quelques noms belgo-belges reviennent souvent parmi les candidats à la succession de Roberto Martinez. La fédération n'a pas forcément les moyens de rêver à des "géants" du football européen, mais selon le Nieuwsblad, elle va tout de même devoir choisir un coach disposant d'une certaine aura. En effet, l'Union Belge tient à consulter ses cadres concernant le nouveau sélectionneur des Diables Rouges.

Ces cadres, quels sont-ils ? Il y en aurait au moins trois : Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Et le premier diagnostic est clair : un coach n'ayant fait ses preuves qu'en Jupiler Pro League risquerait d'avoir moins d'impact sur le groupe qu'un vrai nom établi à l'étranger. Les "stars" belges du coaching étant rares, cela limiterait les options de la fédération. Mais cela pose également question : à quel point les joueurs devraient-ils influencer ce choix ? Après tout, la Croatie, finaliste en 2018 et qualifiée aux dépens des Diables cette année, est dirigée par un Zlatko Dalic très respecté chez lui, mais au palmarès exclusivement glané en Ligue des Champions asiatique. Peut-être les "cadres" devraient-ils laisser l'ego au vestiaire...