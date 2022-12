Espagne : Luis Enrique a fait ses adieux

La Fédération Espagnole a en effet annoncé ce jeudi le départ de l'entraîneur en place à la tête de la Roja depuis 2018 avant de dévoiler son successeur en la personne de Luis De La Fuente, jusqu'ici coach des U21 espagnols.

Luis Enrique a été remercié et remplacé par Luis De la Fuente à la tête de la Roja. Le technicien espagnol âgé de 52 ans a fait ses adieux et n’a pas manqué de remercier tout le monde et de souhaiter la réussite à son remplaçant via un message posté sur son compte Instagram.

"Je ne peux qu'être très reconnaissant envers ceux qui m'ont signé deux fois. À tous les collaborateurs de la RFEF avec qui nous partageons des expériences en tous genres. Bien sûr, aux joueurs qui ont été exemplaires dans leur comportement et fidèles à l'idée soulevée. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Aussi aux assistants (médecins, physios, intendants, sécurité, audiovisuel, personnel de voyage avec Limones en charge, le chef d'équipe Nuria et les nutritionnistes, etc) qui travaillent sans relâche pour aider les joueurs et le personnel technique dans tout ce dont nous avons besoin . Cela a été très spécial d'en faire partie. Enfin et surtout, aux fans qui nous ont unanimement transmis leur soutien à tout moment et surtout dans les plus délicats. Il est temps de dire au revoir et dans ces cas juste un peu de réflexion... ce dont l'équipe a besoin c'est du SOUTIEN dans toute sa signification pour que Luis De la Fuente réalise tout ce qu'il veut. Allez l'Espagne ! Pour toujours. Merci !"