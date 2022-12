Hernan Losada a espéré quand Anderlecht cherchait un entraîneur

Hernan Losada se cherche un nouveau défi depuis la fin de son bail à DC United. Anderlecht, où il a évolué, était une option qui l'intéressait.

Le nom d'Hernan Losada (40 ans) a été cité dans plusieurs clubs ces derniers mois, notamment quand deux de ses anciens employeurs en Belgique - Anderlecht et Charleroi - se sont retrouvés sans entraîneur au même moment. Libre depuis avril 2022 et la fin de son aventure à DC United (MLS), l'Argentin espère revenir en Belgique, et le poste de T1 au RSCA l'intéressait. "Via mon agent, il y a eu des contacts", reconnaît-il dans une interview accordée à La Dernière Heure.

"Mais la direction du Sporting a été honnête et a dit qu'elle attendait que le directeur technique arrive. Comme il vient du Danemark, ils ont choisi un entraîneur danois. Ce n'était pas le bon moment pour moi", explique Losada. L'ancien coach du Beerschot sera certainement très attentif aux postes qui se libéreront inévitablement dans les mois à venir.