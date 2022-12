Officiel : Kevin Hofland se fait remercier par Willem II

Au lendemain de la défaite dans le derby, la direction du club a informé Hofland qu'elle n'avait plus entièrement confiance en sa capacité à décrocher la promotion en Eredivisie.

Le directeur technique Teun Jacobs explique cette décision. "Nous avons dû prendre la décision difficile de dire au revoir. Les liens et les relations quotidiennes de Kevin avec les autres membres du personnel, le groupe de joueurs et les employés du club étaient très bons. Il s'est investi corps et âme dans le club et, en ce qui concerne sa façon de travailler, il n'y a rien à lui reprocher."

"Cependant, les performances sportives ont été décevantes jusqu'à présent et notre objectif de retourner directement en Eredivisie est pour l'instant hors de portée. Nous avons beaucoup de respect pour la décision courageuse de Hofland de venir au printemps dernier dans une période sportivement difficile et nous le remercions pour sa collégialité et son engagement envers notre club."

Hofland a également répondu brièvement. "Je suis très reconnaissant au club pour l'opportunité qui m'a été donnée de travailler dans une atmosphère professionnelle et familiale ici. Que les résultats de cette saison ne soient pas ceux que nous avions espérés, j'en suis extrêmement triste. C'est pourquoi je comprends aussi les différentes émotions des supporters qui l'accompagnent. J'espère qu'ils continueront à soutenir positivement le club et je remercie toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler au cours de la période écoulée."

Willem II se préparera pour le match à l'extérieur contre De Graafschap cette semaine. Le club va se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur principal pour le reste de la saison.