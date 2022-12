Hugo Lloris a un gros regret : "On peut se le reprocher"

Le gardien de l'équipe de France est revenu sur la défaite des siens.

Hugo Lloris ne soulèvera donc pas la Coupe du Monde pour la deuxième fois de sa carrière. Après la rencontre, le gardien de Tottenham et des Bleus est revenu sur cette finale. Il regrette bien évidemment le scénario de la rencontre.

"Malheureusement, on a été trop à réaction dans cette finale. C’était presque un match de boxe, on s’est rendu coup pour coup. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est d'avoir complètement raté notre première période. Mais malgré ça, on y a cru jusqu'au bout. C’est toujours cruel d’être du mauvais côté, mais je crois qu’on aura tout donné du début jusqu’à la fin dans cette compétition", a conclu le dernier rempart tricolore.

On ne sait pas encore si le capitaine de l'équipe de France va aller jusqu'à l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne.