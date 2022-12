Hein Vanhaezebrouck : "En Coupe, que ce soit le Club de Bruges ou Deinze, c'est pareil"

La Gantoise affronte le Cercle de Bruges ce mardi en Coupe de Belgique. Les Buffalos seront favoris, mais Hein Vanhaezebrouck n'en a cure.

La Gantoise veut bien terminer l'année 2022, et cela passera par une victoire ce mardi en 8es de finale de la Coupe de Belgique. Hein Vanhaezebrouck le sait : si les Buffalos sont 5es de D1A et restent sur 3 victoires en 4 matchs, ils devront se méfier du Cercle de Bruges. "En Coupe, tout est piégeux. Une erreur et tu es dehors, il faut donc répondre présent", prévient l'entraîneur gantois. "Que tu joues le Cercle, le Club ou Deinze, ça ne change rien. Nous avons l'avantage de jouer à domicile, mais c'était le cas en championnat et nous avons perdu". C'était le 2 octobre dernier, dans un match fou (3-4).

En tant que tenant du titre, La Gantoise veut respecter son rang. "Nous pouvons compter sur notre public. La saison passée, nous avons écrit une belle histoire en Croky Cup, mais j'espère que nos supporters sont conscients qu'on n'arrive pas en finale d'un coup : nous avons besoin de leur soutien sur la route vers la finale également", espère Hein Vanhaezebrouck.