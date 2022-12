José Mourinho va rencontrer le président de la fédération portugaise

Le "Mou" est considéré comme le principal potentiel successeur potentiel de Fernando Santos à la tête de la sélection du Portugal. Mais attention, si cela se fait, ça ne devrait pas être pour tout de suite.

Les pistes se multiplient pour reprendre le flambeau après la fin du règne de Fernando Santos, parti de son poste de sélectionneur du Portugal après l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde face au Maroc. Le nom qui ressort le plus est celui de José Mourinho, actuellement coach de l'AS Rome.

Sky Italia annonce que la fédération portugaise insisterait pour voir le Special One débarquer à la tête de la Selecao. Le quotidien A Bola révèle même une réunion prévue entre lui et le président de la fédération, Fernando Gomes, le 26 décembre prochain. Néanmoins, Mourinho est sous contrat avec l'AS Rome jusqu'en juin 2024 et voudrait honorer son contrat au moins jusqu'à la fin de l'année sportive 2023. Une solution serait envisagée : celle de voir Mourinho cumuler les deux mandats.

Une solution peu probable, il faut bien l'admettre. Comme alternatives, Rui Jorge, le sélectionneur des Espoirs portugais, serait envisagé, tandis que Louis van Gaal, également cité chez les Diables Rouges, n'a pas fermé la porte à un nouveau challenge en sélection nationale.