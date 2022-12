Le Standard prêt à croiser le fer avec La Gantoise : "La claque à l'Antwerp peut-être un déclic"

Le Standard de Liège a pris une grosse gifle mardi soir à l'Antwerp (4-0). Une reprise qui a tourné au cauchemar pour les Rouches avec cette élimination en Coupe de Belgique. Les Liégeois vont devoir vite se reprendre ce vendredi à la Ghelamco Arena.

Le Standard de Liège a été fantomatique à l'Antwerp. Les Rouches doivent également mettre fin à la mauvaise période en cours, à savoir trois défaites lors des quatre dernières rencontres. "Nous ne pouvions pas imaginer pire comme reprise. Nous connaissons des hauts et bas depuis un certain temps, nous n'avons pas toujours trouvé la solution. À chaque fois que nous sommes dans un bon mood, nous passons à côté", a confié Arnaud Bodart.

Le matricule 16 va devoir montrer un autre visage à La Gantoise ce vendredi soir. "La claque à l'Antwerp peut-être un déclic. Une manière de se dire qu'il faut se réveiller. Il faut se remobiliser, aller de l'avant et ne pas faire abstraction de ce qu'il se passe autour de l'équipe. Nous devons faire notre job et ne pas nous éparpiller. Ce match à Gand peut nous permettre de montrer à tout le monde ce que nous valons et ce que nous voulons", a lâché le dernier rempart liégeois.

Même si c'est compliqué cette saison en déplacement, il sera impératif pour les Rouches d'obtenir un bon résultat chez les Buffalos. "Si nous regardons notre calendrier et le nombre de gros matchs à jouer à l'extérieur en nous disant que cela va être compliqué, ce serait mal parti. Il faudra tout simplement reproduire les bonnes prestations réalisées lors de la première partie de saison", a conclu Bodart.