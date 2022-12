Le RFC Seraing recevra Eupen vendredi soir (18h30) lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Reprise mitigée pour le RFC Seraing qui a pris la porte en Coupe de Belgique. Malgré une bonne prestation, le club sérésien a perdu à Malines (1-0) en huitième de finale de la Croky Cup. "Un bon match avec une organisation intéressante, mais je ne tombe pas dans l'euphorie car on a été battus. On a proposé davantage que le simple fait d'avoir été combatifs, sérieux et courageux. Il y a eu de belles séquences de jeu et de bonnes remontées de balle", a confié Jean-Sébastien Legros en conférence de presse.

Match crucial face à Eupen ce vendredi soir. Les Pandas, désormais dirigés par Edward Still, n'ont pas encore repris puisqu'ils avaient été sortis en seizième de finale par Deinze. "Still a une philosophie de jeu claire et marquée, je ne sais pas s'il y aura de grandes surprises à ce niveau-là. Mais on n'a pas encore vu le Eupen de Still en action. Une inconnue. Cela fait partie du football, il faudra être très réactif et capable de réagir même en cours de match. Il y a de la confiance au sein du groupe et on est prêts à recevoir Eupen", a expliqué le T1 des Métallos.