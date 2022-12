Luis Suarez prend la direction du Brésil !

Nouveau rebondissement dans la carrière de Luis Suarez, qui s'apprête à prendre la direction du Brésil, à bientôt 36 ans. L'ancien attaquant de Liverpool et du FC Barcelone, qui arrive en fin de contrat avec son club de Nacional, en Uruguay, pouvait notamment prendre la direction de l'Arabie Saoudite, où Al-Khaleej s'était manifesté lors de cette dernière semaine.

Finalement, si l'on en croit les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, c'est dans le mythique club de Gremio que l'attaquant aux 137 sélections avec l'équipe nationale d'Uruguay va poser ses quartiers. Le contrat, toujours selon le journaliste italien, court jusqu'en 2024.

Luis Suárez will sign a two-year deal with Gremio, valid until 2024. Saudi club Al-Khaleej has been informed of player's decision, he will play in Brazil. 🇺🇾🇧🇷 #Gremio



Contracts are being checked, final step before signing and official announcement. pic.twitter.com/EzBcAv3H15