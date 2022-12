Hans Vanaken : "Il faut s'en sortir ensemble"

Ce lundi après-midi, le Club de Bruges a été surpris à domicile par OHL. Les Brugeois filaient vers la victoire avant de voir les visiteurs arracher le partage (1-1) à la dernière minute de la rencontre.

Le Club de Bruges est enlisé dans la crise. Sorti et humilié par Saint-Trond en huitième de finale de la Coupe de Belgique (1-4), les Brugeois devaient réagir contre OHL en championnat. Les Blauw en Zwart ont de nouveau déçu les supporters.

"Nous aurions dû exploiter davantage les occasions qui se sont présentées", a confi" Hans Vanaken à l'issue de la rencontre. "Dans la période dans laquelle nous sommes, nous avons juste besoin de marquer ce deuxième but. Nous avons eu les opportunités pour le faire, ensuite il faut tuer ce match. D'un autre côté, nous n'avons pas non plus laissé passer beaucoup d'occasions. A la fin, ils ont commencé à envoyer des ballons dans la surface de réparation, c'est dommage que ça finisse au fond. C'était un match que nous devions gagner sur le plan de la mentalité. C'est aussi ce que veulent les supporters. Ensuite, quand on encaisse encore ce but égalisateur, c'est un revers et on a l'impression de ne pas avoir tout donné. Mais ce n'était pas du tout le cas", a tenté de rassurer le meneur de jeu brugeois.

Après l'élimination en Coupe, c'est déjà le deuxième revers après le break de la Coupe du monde pour les Gazelles. "Nous devons nous en sortir ensemble. Les résultats sont décevants, ce qui n'est pas bon. Les choses ont un peu baissé, mais c'est à nous de tourner le bouton et de montrer à nouveau cette mentalité de No Sweat No Glory".