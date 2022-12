Antwerp tient-il un top talent ? "On dirait qu'il a été formé au Barça"

Arthur Vermeeren est entré dans le onze anversois un peu par hasard, en raison des circonstances...mais ne devrait pas en sortir de sitôt. Patrick Goots, légende de l'Antwerp, est séduit.

Quand on pense aux clubs formateurs de Belgique, on pense souvent aux jeunes d'Anderlecht, Genk, du Standard voire de Bruges. Rarement aux talents de l'Antwerp. Arthur Vermeeren (17 ans) est une exception. "C'est un talent incroyable. On dirait qu'il sort des équipes de jeunes du Barça tant il a du football dans les pieds", s'emballe Patrick Goots dans la Gazet Van Antwerpen.

"Arthur voit les phases deux fois plus vite que les autres joueurs, à l'image d'un Iniesta. Et, ce qui est encore plus important : j'entends dire qu'il a les pieds sur terre", ajoute Patje Boum Boum. On ne peut pas s'attendre à autre chose d'un jeune lancé par Mark Van Bommel. "Vermeeren fait jouer l'équipe plus juste. Bien sûr, en termes physiques, il a encore des étapes à passer. Mais il ne se laisse pas faire pour autant. Ce qui m'impressionne aussi, c'est sa technique de frappe de la balle, à la Kevin De Bruyne. Il ne monte pas encore vraiment dans le jeu mais je pense qu'il pourrait y briller avec sa vista".