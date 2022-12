Danilo après Juventus-Standard : "Nous avons encore beaucoup de travail à faire"

Ce vendredi après-midi, le Standard de Liège disputait une rencontre amicale à Turin, face à la Juventus. Au terme d'une rencontre plaisante, les Rouches et les Bianconeri se sont quittés dos à dos.

La Juventus Turin a été tenue en échec par le Standard de Liège en match amical (1-1) ce vendredi. Les Rouches avaient ouvert le score peu après la demi-heure de jeu après une déviation de la tête de Danilo dans ses propres filets sur un coup franc de Dønnum (32e), 0-1. Les Bianconeri réagissaient directement avec une frappe de Miretti sur la barre avant d'égaliser en seconde période lorsque Noë Dussenne provoquait un penalty. Matias Soule ne tremblait pas et plaçait le ballon au fond des filets (56e), 1-1.

"Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Certains d'entre nous viennent juste de revenir mais nous travaillons avec le bon état d'esprit. J'espère que nous serons prêts pour le 4 janvier", a expliqué Danilo à l'issue de la rencontre sur le site officiel de la Juventus. "Personnellement, je me suis remis de la Coupe du monde, mentalement aussi. Physiquement, je vais bien et je m'améliore. Nous voulons tous être en pleine forme dans les jours à venir. Tout le monde ici fait preuve du bon esprit et se concentre sur le travail. À la Juventus, nous savons que nous ne devons jamais bouger d'un pouce, c'est la seule façon de réaliser de grandes choses", a conclu le Brésilien.