🎥 Le Club de Bruges remercie l'une de ses icônes : "Il fera partie des Blauw en Zwart pour toujours"

L'ancien capitaine du Club vient de rejoindre Zulte Waregem o√Ļ il est pr√™t√© jusqu'√† la fin de la saison. En cas de maintien des Flandriens, il signera un contrat de deux saisons √† l'Essevee.

Ruud Vormer (34 ans) a rejoint le Club de Bruges en provenance de Feyenoord en septembre 2014. Le transfert s'est avéré être un succès absolu. Sous la direction de Michel Preud'homme, le milieu de terrain est devenu le visage de l'une des périodes les plus fastes de l'histoire des Blauw en Zwart. Le Néerlandais est devenu capitaine, a remporté 5 titres nationaux, 1 coupe de Belgique, 4 Supercoupes et le Soulier d'or.

"Le transfert de Ruud a été une grande réussite pour toutes les parties. Ruud a conquis une place dans la liste des légendes du club et sera lié aux Blauw en Zwart pour toujours. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la suite de sa carrière et nous le remercions chaleureusement pour tout ce qu'il a fait pour le Club", a confié Vincent Mannaert, le CEO des Gazelles.

"Le Club de Bruges restera à jamais mon Club. J'y ai vécu 8,5 années merveilleuses et réussies et je ne peux que regarder cette période avec gratitude. Je tiens à remercier sincèrement tout le monde au Club et tous les supporters et je vous reverrai certainement à l'avenir !", a confié Ruud Vormer sur le site du Club.