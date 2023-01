La fédération algérienne aurait pris une décision concernant Djamel Belmadi

Le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, était cité sur le départ. Qu'en est-il réellement ?

Djamel Belmadi va-t-il quitter son poste à la tête des Fennecs d'Algérie ? Après l'élimination en poules à la CAN 2022 et l'échec lors des qualifications au Mondial, le poste du sélectionneur était fragilisé. Pourtant, la victoire à la CAN 2019 permet à Belmadi de disposer d'une certaine marge d'erreur. Mais la rumeur annonçait un départ.

Il n'en sera rien: le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, a affirmé ce vendredi que Djamel Belmadi resterait bel et bien en poste et irait au bout de son contrat, sauf contre-ordre, qui court jusqu'en 2026.