Deschacht conseille Vormer : "Il ne faut surtout pas jouer la star"

De quintuple champion plus de huit ans au FC Bruges à une possible relégation... Ruud Vormer devra s'adapter, mais selon Olivier Deschacht, il peut devenir très important pour le Essevee.

Alors que le championnat est à mi-saison, Zulte Waregem est en pleine lutte pour le maintien au sein de l'élite. Récemment, le club a enregistré l'arrivée de Ruud Vormer.

"Dans les coulisses, j'ai entendu dire que Ruud était toujours l'un des meilleurs joueurs à l'entraînement à Bruges", a déclaré Olivier Deschacht au Nieuwsblad.

L'ancien d'Anderlecht explique qu'un joueur du calibre de Vormer est essentiel et peut-être salvateur pour une équipe qui joue le maintien comme Zulte Waregem.

"Il faut un changement au niveau mental. Vous devez apprendre à perdre", ajoute Deschacht. "Vous devez réaliser que vous n'êtes plus au top. Tout comme je n'étais plus l'homme des années fortes d'Anderlecht, Ruud n'est plus un Soulier d'Or. Il va sur la fin de sa carrière et devra devenir un leader. Ce qu'il ne doit surtout pas faire, c'est jouer la star."