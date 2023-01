📷 #wOUTer : les supporters d'Anderlecht en ont assez de Vandenhaute et le font savoir

La nouvelle défaite contre l'Union Saint-Gilloise, la mise à l'écart pour raisons financières du capitaine mais surtout la nouvelle, ce lundi, du licenciement probable de Jean Kindermans semblent avoir définitivement creusé le fossé entre Wouter Vandenhaute et les supporters du RSCA.

Ce lundi, la nouvelle d'une séparation entre Jean Kindermans, directeur de Neerpede, et le RSC Anderlecht s'est répandue comme une traînée de poudre. La direction anderlechtoise serait en désaccord avec Kindermans sur beaucoup de sujets, et des raisons financières pourraient également entrer dans la balance, le club étant lancé dans une nouvelle opération de coupes budgétaires. Mais en s'en prenant à un homme vu comme le symbole de la formation Mauve et comme l'un des derniers vestiges de l'ADN du club, Wouter Vandenhaute semble avoir franchi une ligne rouge.

Déjà présent marginalement sur Twitter, le hashtag #wOUTer a ainsi envahi les réseaux sociaux du RSCA. Sous le post annonçant le match amical du Sporting contre le FC Dordrecht ce lundi, les demandes de démission du président pullulent. Au moment d'écrire ces lignes, 36 photos mentionnant "#wOUTer" ont été publiées, entre quelques autres remarques comme : "Kindermans = Neerpede", "Rends-nous notre club" ou encore "Et prends Marc Coucke avec toi'". Le vase déborde...