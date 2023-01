Comment Mr Van Driessche a pourri le derby de Bruxelles : "Ce carton rouge a une influence significative"

On espérait voir un grand match de football, dans une ambiance de feu. Après 10 minutes, on savait que la rencontre avait basculé et que le spectacle avait volé en éclats.

Brian Riemer est un gentleman, on l'a déjà compris. Ses premiers mots en conférence de presse sont pour féliciter l'adversaire, malgré le contexte, malgré le scénario, malgré la rivalité et le "6-0", malgré une rencontre assez tendue. Et au moment d'évoquer l'arbitrage, le Danois reste très diplomate. "Bien sûr, quand ce genre de décisions tombe contre vous...(il hésite). Disons que ce carton rouge après 6 minutes est une décision dont l'impact est significatif sur le match", reconnaît l'entraîneur. Quand Mr Van Driessche va consulter le VAR après la faute de Moussa N'diaye, on a un mauvais pressentiment : s'il n'y a pas hors-jeu, va-t-il exclure l'Anderlechtois ? À vitesse réelle, cela semble déjà limite. Mais après révision des images, cela semble clair : Zeno Debast semble capable de revenir. "Il me semble que Zeno est bien placé et peut revenir sur le joueur de l'Union. Moussa n'annihile pas une occasion immédiate, l'Union a encore quelques choses à faire avant de marquer", estime Riemer. 🟥 | RSC Anderlecht est réduit à 🔟. 🧐 #ANDUSG pic.twitter.com/gQpj0M5PT0 January 8, 2023 Amadou Diawara, pas loin de la phase, estime lui aussi que c'est sévère. "Il y a contact, mais je crois que c'est une décision sévère. Surtout que par après, l'Union fait pas mal de fautes contre nous et que l'arbitre n'est pas aussi sévère à leur encontre". Mr Van Driessche semble en effet avoir un peu perdu le contrôle du match par après. En comparaison avec un Mr Visser qui a eu le mérite de rester cohérent en jouant la carte du laisser-faire (pas de rouge pour Sylla sur Paintsil, double jaune pour Lang et Paintsil plutôt qu'un rouge qui aurait échauffé les esprits), l'arbitre du derby de Bruxelles a été sévère là où la psychologie était de mise. © photonews Car après cela, le match lui a glissé entre les doigts. La tension était palpable ; le public aurait aimé voir Christian Burgess exclu, même si cela aurait aussi été sévère. Les cartons jaunes ont volé : "Le nombre assez hallucinant de cartons jaunes brandis a aussi influencé la façon de jouer de l'équipe", regrette à juste titre Brian Riemer. En effet, très rapidement, Majeed Ashimeru et Amadou Diawara ont été avertis. Les deux pare-chocs devant la défense, dans une équipe réduite à 10. Le spectateur neutre regrettera donc qu'un tel match ait été tué dans l'oeuf par l'arbitrage, en l'occurrence par une mauvaise utilisation de la VAR. Anderlecht a cependant failli prouver une fois de plus que cette Union peinait à s'en sortir quand elle doit faire le jeu. Et aura montré un bel état d'esprit. Pour le reste, difficile d'analyser cette rencontre sans considérer qu'elle a été tronquée dès les prémisses...