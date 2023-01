Steven Defour commence à s'inquiéter et espère des renforts : "Nous devons vraiment faire attention"

Le KV Malines a subi une défaite douloureuse contre Zulte Waregem. Steven Defour veut renforcer son noyau rapidement alors que le spectre de la relégation commence à faire son apparition.

Zulte Waregem a pris la mesure de Malines ce dimanche et revient à trois points de son adversaire. Il est donc urgent de prendre des mesures au KaVé. Et Defour souhaite surtout des renforts pour y parvenir. "Si nous sommes dans la lutte contre la relégation ? Nous devons vraiment faire attention. Je vois la concurrence se renforcer et nous sommes sur la sellette", a indiqué Defour.

Un appel clair de Defour qui a vu deux joueurs partir cette semaine. Peyre a quitté le club pour une aventure en Arabie Saoudite à Al-Batin et Samuel Oum Gouet est dans noyau B car le conseil d'administration espère le vendre dès que possible pour renflouer les caisses du club.