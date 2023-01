Chelsea va doubler Arsenal sur une pépite à 100 millions d'euros !

Grosse révélation cette saison avec le Shakthar Donetsk (10 buts et 8 assists en 18 matchs), Mykhaylo Mudryk (22 ans) va bien rallier Chelsea.

Selon Fabrizio Romano, Chelsea et le Shakthar seraient sur le point de conclure le deal. Mudryk devrait coûter pas moins de...100 millions d'euros aux Blues.

Il est attendu ce soir à Londres. Dimanche, il passera sa visite médicale. Mudryk sera alors lié jusqu'en 2030 avec Chelsea.

Le Shakhtar a communiqué à ce sujet, expliquant qu'un accord entre les deux clubs est "très proche".

Mykhaylo Mudryk to Chelsea, here we go! Documents are being exchanged between Chelsea and Shakhtar. Deal will cost €100m package as Ukrainian club always wanted. 🚨🔵 #CFC



Mudryk, arriving in London tonight.



Medical tests booked on Sunday then he will sign contract until 2030. pic.twitter.com/mVxODeLYqn