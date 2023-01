Officiel : Leeds s'offre un attaquant français pour un "montant record"

Leeds a confirmé la signature du Français Georginio Rutter (20 ans, 15 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) pour un "montant record", dixit le 14e de Premier League. Recruté jusqu’en juin 2028, le jeune attaquant débarque pour environ 31,6 millions d’euros hors bonus en provenance d’Hoffenheim.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of striker Georginio Rutter for a club record transfer fee