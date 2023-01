Club NXT reprend par une victoire

Premier match de l'année et première victoire pour les jeunes Brugeois en D1B.

Si le duel entre les U23 de Genk et ceux du Standard a été reprorté, le match entre le Club NXT et Lommel a bien eu lieu. Avec une victoire des jeunes Brugeois à la clé (2-1). Grâce à un but d'Ibe Hautekiet, Bruges avait ouvert le score en fin de première période, les U23 du Club ont doublé la mise à l'heure de jeu via Cisse Sandra.

Lommel a réagi et a réduit l'écart sur un superbe coup franc d'Agustin Anello à 20 minutes du terme, mais le but de l'égalisation n'est jamais tombé. Les U23 brugeois enchaînent une quatrième victoire consécutive en championnat, Lommel laisse passer l'occasion de se rapprocher du podium.