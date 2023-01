Un ancien Diable Rouge valide le transfert de Trossard : "Je pense qu'il va réussir à Arsenal"

Le Belge quitte la Côte anglaise et rejoint Londres pour près de 30 millions d'euros.

La belle histoire avec Brighton a pris fin pour Leandro Trossard, qui est désormais un joueur d'Arsenal. Le Belge rejoint le leader de Premier League à la mi-saison, et va désormais se battre pour le titre.

Ce sera à lui désormais de se battre pour sa place et s'imposer dans une équipe déjà bien huilée, menée par Mikel Arteta.

"Je suis très heureux pour lui et je pense qu'il va réussir à Arsenal. La manière dont il a quitté Brighton est bien triste. Je me demande s'il s'agissait vraiment d'un différend entre le joueur et l'entraîneur, ou d'un moyen de pression pour le vendre. Mais pour lui, c'est un beau défi désormais. En trois ans et demi à Brighton, il a fait d'énormes progrès", a déclaré l'ex-Diable rouge Eric Van Meir sur Play Sports.

Trossard a joué 121 matchs pour Brighton, et planté 25 buts et délivré 14 passes décisives. Avec des concurrents directs comme Martinelli et Saka, Trossard devra être performant très rapidement s'il veut prétendre à une place de titulaire. Le Belge pourrait faire ses débuts en équipe première contre Manchester United cet après-midi.