Fernando Santos sur le point de retrouver une sélection nationale

Après une Coupe du Monde en demi-teinte où le Portugal a été éliminé par le Maroc en quarts de finale après avoir déjà connu la défaite contre la Corée du Sud en phase de poules, Fernando Santos a été démis de ses fonctions et remplacé par un certain Roberto Martinez. Vainqueur de l'Euro 2016 et de la Ligue des Nations 2019, le sélectionneur de 68 ans est depuis libre de tout contrat, mais s'apprête à retrouver un banc.

En effet, selon les informations du toujours bien informé Fabrizio Romano, Fernando Santos va devenir prochainement l'entraîneur principal de la Pologne. L'ancien sélectionneur du Portugal discute des derniers détails et devrait jouir d'un contrat courant jusqu'en juin 2026, à l'aube de la Coupe du Monde organisée par le Canada, le Mexique et les États-Unis.

