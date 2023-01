Mika Godts est exemplaire : "Je me donnerai à 100% jusqu'au bout"

Le jeune joueur de Genk est en fin de contrat et les discussions semblent au point mort.

Malgré les problèmes de contrat et son possible départ du KRC Genk, Mika Godts n'a pas l'intention de se la couler douce. Le jeune milieu de terrain veut continuer à convaincre dans les semaines et les mois à venir.

Godts a été "transféré" à Jong Genk en raison de problèmes de contrat (il n'a pas encore trouvé d'accord sur une prolongation avec le KRC Genk, ndlr), où il a été l'un des éléments marquants contre Dender mardi dernier. Il a marqué son septième but de la saison.

"Je suis heureux de faire ma part du travail. Ce que l'avenir nous réserve, je ne le sais pas encore", a indiqué Godts. "Je suis reconnaissant envers Genk. Donc, si je devais partir à la fin de la saison, je ferais en sorte que nous restions en 1B", a déclaré le milieu de terrain dans Het Belang van Limburg.

Entre-temps, plusieurs clubs ont également jeté leur dévolu sur Godts. L'Ajax serait notamment intéressé par le jeune milieu de terrain, dont le contrat avec Genk arrive à échéance.