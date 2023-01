Everton aurait trouvé le successeur de Frank Lampard !

Frank Lampard a été licencié le 23 janvier dernier, et son successeur serait connu.

Plusieurs noms étaient cités pour succéder à Frank Lampard sur le banc d'Everton, parmi lesquels Marcelo Bielsa faisait office de favori. Mais c'est finalement Sean Dyche, selon les informations de Sky Sports, qui devrait devenir le nouvel entraîneur des Toffees. Bielsa et Dyche ont rencontré la direction d'Everton cette semaine, et c'est bien l'ancien entraîneur de Burnley qui aurait convaincu.

Sean Dyche (51 ans) était le visage de Burnley durant dix ans, entraînant les Clarets de 2012 à 2022. En 2016, il remportait le titre en Championship, et en mars 2018 et février 2020 il sera élu Entraîneur du mois dans un club jouant pour la majeure partie le maintien. Il connaît donc très bien les affres du bas de classement en Premier League, et Everton en a bien besoin.