Philippe Clement déçu : "Ça devait être 6 sur 6 contre Marseille"

Nettement au-dessus en première période, Monaco a finalement concédé le nul contre l'Olympique de Marseille (1-1), samedi en Ligue 1.

Un résultat frustrant pour le coach de l'AS Monaco Philippe Clement. Le technicien belge regrette le manque de lucidité de ses joueurs devant le but.

"Je n'ai pas revu les images. Avec une première mi-temps comme celle qu'on a faite, ça aurait pu être 0-2, 0-3, 0-4 si on avait été efficace. Tu sais qu'en deuxième mi-temps Marseille va revenir très motivé devant ses supporters. C'est difficile de gérer ça, de prendre un but dès les premières minutes, mais l'équipe grandit à gérer des situations comme celles-là. Neuf mois plus tôt, on ne serait pas resté dans le match. On doit être fiers de la personnalité qu'on a montrée", a confié l'ancien coach du Club de Bruges en conférence de presse.

"C'est pour ça que je suis déçu. Quand tu vois les deux matchs contre Marseille, ça pouvait être 6 points sur 6. Ça devait être 6 sur 6. Mais ce n'est pas le cas, on doit regarder vers l'avant. Quand tu vois la totalité du match, on doit gagner ce match. On doit le tuer. Les grandes équipes, les grands joueurs, ils tuent un match comme ça. Mais ça reste positif d'essayer de se créer des occasions à chaque match et de jouer pour gagner", a conclu Clement.