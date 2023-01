Zeno Debast a été scouté par un grand club italien ce dimanche, et le rapport sera positif

Zeno Debast impressionne depuis ses débuts professionnels, et a un grand avenir devant lui. Mais le RSC Anderlecht n'est pas vendeur cet hiver.

On le sait, presque tout joueur d'Anderlecht est à vendre en ce moment si l'offre est suffisante. Le club bruxellois a besoin de liquidités. Mais Zeno Debast (19 ans) fait a priori partie des rares exceptions. Ce dimanche contre l'Antwerp, le jeune produit de Neerpede a été impeccable, bien aidé par un Jan Vertonghen taille patron à ses côtés. Et cela tombe bien : cette belle performance a été notée par un scout de l'Inter Milan présent en tribunes.

Debast a un contrat courant jusqu'en 2025, et est considéré comme indispensable et intransférable par le Sporting d'Anderlecht. L'Inter devra donc patienter. Peut-être pas très longtemps : l'été prochain, Zeno Debast pourrait bien voir sa valeur marchande exploser et le RSCA risque de ne plus pouvoir refuser. Surtout si le futur sélectionneur des Diables rappelle le jeune Mauve une fois de plus...