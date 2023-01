Le Sporting Charleroi va prêter un défenseur à l'AS Eupen

En manque de temps de jeu depuis le départ d'Edward Still, Loïc Bessilé va quitter le Mambourg.

Selon nos informations, Loïc Bessilé (23 ans), titulaire en première partie de saison sous Edward Still mais depuis disparu des radars à Charleroi, va quitter le Mambourg. Il devrait être prêté à l'AS Eupen pour la seconde partie de saison. Bessilé n'a plus disputé une seule minute depuis le 18 octobre dernier et a même débuté 2023 dans la peau d'un joueur de Nationale 1 avec les U23 du Sporting Charleroi, disputant 3 matchs en ce mois de janvier.

Arrivé en août 2021 en provenance des Girondins de Bordeaux, Loïc Bessilé compte 29 matchs (3 buts) avec les Zèbres. L'international togolais (4 caps) va tenter de se relancer au Kehrweg.