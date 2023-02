L'Union veut sa finale de Croky Cup : "Fou de se dire qu'on veut gagner quelque chose 2 ans après notre arrivée"

Les Unionistes reçoivent l'Antwerp lors de la manche aller des demi-finales de Croky Cup.

C'est le grand soir pour l'Union Saint-Gilloise qui va disputer la manche aller de sa demi-finale de Croky Cup contre l'Antwerp. Promue la saison dernière, la RUSG a dû abandonner le titre dans les dernières journées, au profit du Club de Bruges. Cette saison, l'Union continue de se battre pour remporter un trophée. "C'est un petit peu fou de se dire qu'on veut gagner quelque chose deux ans après notre arrivée en Jupiler Pro League" déclare le CEO Philippe Bormans à Het Laatste Nieuws.

En Coupe, les pensionnaires du Parc Duden ne sont plus qu'à trois matchs de soulever leur premier trophée majeur depuis... 1935. "C'est peut-être plus réaliste que d'atteindre la finale de la Coupe d'Europe ou de gagner le championnat. Mais ce sont des compétitions distinctes. Pourquoi devrions-nous choisir ? Nous voulons aller le plus loin possible dans chacune de ces compétitions."

Comme la saison dernière, l'USG est en mesure de se battre pour le titre. "C'est encore beaucoup trop tôt pour en parler. La saison dernière, nous avons vécu la dure loi des Play-Offs pour la première fois. Cette année, nous avons plus de distractions avec la Coupe et l'Europe. Pour le moment, le titre est beaucoup plus éloigné dans nos pensées" conclut Bormans.