Officiel : Niklo Dailly, le fils du président, signe au RWDM

Formé à Anderlecht et au KV Malines, le jeune attaquant Niklo Dailly (21 ans) quitte les Sang & Or pour rejoindre le RWDM, où son père Thierry Dailly est président. Dailly devrait faire ses premiers pas professionnels en Challenger Pro League, alors qu'il évoluait avec l'équipe réserve du KV Malines.

De 21-jarige aanvaller doorliep zijn jeugdreeksen bij RSC Anderlecht tot de U21 en was de laatste twee seizoenen actief bij KV Mechelen. Niklo est un attaquant qui peut être utilisé en tant qu’ailier ou centre-avant.

