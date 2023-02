Rafael Leao sort du silence concernant son avenir

Après l'AC Milan, au tour de l'attaquant portugais de fracasser les rumeurs qui circulent autour de son avenir.

Par le biais de son avocat Ted Dimvula, Rafael Leao (23 ans, 19 matchs et 8 buts en Serie A cette saison) a rappelé sa volonté de prolonger son contrat, qui expire en juin 2024, avec l'AC Milan.

"Il y a beaucoup d'informations fausses et trompeuses sur Rafael, principalement dans la presse italienne. Ceci n'a qu'un seul but : parasiter l'échange cordial et professionnel que nous avons avec la direction de l'AC Milan concernant la prolongation du contrat de Rafael. Nous travaillons actuellement ensemble pour trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. La priorité du joueur n'a pas changé : il veut rester à l'AC Milan et continuer à grandir et progresser dans cette institution et cette ville qu'il aime tant. Nous démentons donc fermement toute volonté de la part de Rafael et de son entourage de baisser sa clause libératoire afin de faciliter un départ du joueur l'été prochain. Rafael est pleinement concentré sur les objectifs importants à venir avec son club actuel, et souhaite, dans cette période difficile, pouvoir travailler dans le calme et la sérénité afin de renouer avec la victoire", peut-on lire dans le communiqué de l'international portugais.