L'Antwerp sanctionné à domicile après les débordements contre Anderlecht

Le club anversois va devoir fermer une partie de son stade pour le prochain match à domicile - le 18 février contre Eupen.

"Lors de notre prochain match à domicile, le samedi 18 février à 16h contre Eupen, une partie du Bosuil ne sera pas accessible aux supporters", a communiqué l'Antwerp. "Ceci est la conséquence de la sanction que la Commission de Discipline du Football Professionnel, récemment imposée après des incidents avec du matériel pyrotechnique et des feux d'artifice lors du match à domicile contre Anderlecht le 6 novembre 2022."

"La sanction infligée porte sur les sections 413 à 416 et a pour conséquence concrète que ces sections doivent rester entièrement vides lors du match contre Eupen", poursuit l'Antwerp. "Concrètement, la tribune T4 doit donc être totalement fermée."

L'Antwerp a également tenu à faire passer un message après l'annonce de cette sanction. "Le club a beaucoup investi ces dernières années pour créer un environnement de football sûr et pouvoir identifier les bonnes personnes. Cela se fait en consultation avec toutes les autorités compétentes, à l'intérieur et à l'extérieur du football, et avec les délégations des différents groupes de supporters. Nous continuerons à le faire et à nous développer davantage. Nous regrettons donc profondément le fait que des punitions collectives soient imposées. Cela punit de nombreux supporters innocents et n'offre aucune solution en termes de meilleure identification et de prévention des incidents à l'avenir."