Radja Nainggolan revient sur son départ : "L'Antwerp m'a traité comme une m...."

Le Ninja a inscrit un but et délivré une passe décisive pour son premier match avec la SPAL.

Laissé sur une voie de garage à l'Antwerp en raison de problèmes de comportement, Radja Nainggolan a quitté notre Jupiler Pro League cet hiver pour se relancer en Série B, à la SPAL. Auteur d'un but et d'une passe décisive pour son premier match, le Ninja a réussi son retour en Italie, malgré la défaite de ses couleurs contre Bari (3-4).

Pour la première fois, le milieu de terrain de 34 ans revient sur son éviction du Great Old dans une interview accordée à Het Nieuwsblad. "Je ne pardonnerai jamais à Paul Gheysens de m'avoir obligé à laisser mes filles derrière moi. J'aurais préféré payer une amende de 50.000€ et pouvoir continuer à vivre près d'elles. Ils m'ont traité comme une m...., comme ils l'ont fait avec Bjorn Engels, sois dit en passant. Je me suis senti tellement humilié que j'ai voulu partir."

C'est pour retrouver le bonheur de jouer au football que Radja Nainggolan a pris la direction de la Série B, pour ce qui pourrait être la dernière étape de sa carrière.