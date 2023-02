Genk ne craint pas un nouveau scénario à la Clement : "Le cœur de Wouter Vrancken est à Genk"

Le Racing a fait venir un nouveau coach l'été dernier, qui a immédiatement réussi à convaincre les Limbourgeois.

L'effet Wouter Vrancken à Genk a été immédiat. Le Racing trône en tête de JPL et espère décrocher le Graal.

Ce scénario, le club l'a vécu il n y a pas si longtemps avec un certain Philippe Clement, coach que le club limbourgeois avait ensuite perdu au profit de Bruges.

Mais pour Dimitri De Condé, cela ne devrait pas se reproduire avec Vrancken : "Le cœur de Wouter est à Genk, tandis que Philippe Clement était un gars du Club de Bruges", a expliqué l'ancien joueur à Het Laatste Nieuws.

Un transfert vers un autre club belge du top n'est donc pas non plus à l'ordre du jour : "Wouter ne souhaite pas non plus entrainer ailleurs en Belgique. D'ailleurs, nous avons délibérément pris des dispositions dès le début, pour être sûrs à 95 % de cela", poursuit De Condé.