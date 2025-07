Denis Odoi révèle la véritable raison de son départ de l'Antwerp !

Depuis son départ de l'Antwerp début juillet, Denis Odoi est sans club. Il s'est exprimé sur son choix de partir.

Denis Odoi a décidé cet été de résilier son contrat avec l’Antwerp. Un choix surprenant, mais qu’il justifie par des raisons bien précises, notamment les longs trajets en voiture.

"Physiquement et mentalement, c’était difficile de me lever chaque jour à 6h, de passer une heure et demie à deux heures en voiture, d’être performant à l’entraînement, puis de devoir encore faire le trajet retour", confie-t-il dans le Nieuwsblad. "Parfois, je restais à Anvers dans un appartement, c’était sympa, mais je veux aussi être avec ma famille, même si mes enfants me rendent parfois fou."

"J’avais l’impression d’avoir perdu le contrôle de ma vie. J’étais partout et nulle part à la fois, et ça ne me convenait pas. Mes blessures sont sans doute liées à cela aussi."

Un déménagement à Anvers avait été envisagé, mais n’a finalement pas eu lieu : "Oui, on a cherché un peu, car Anvers est une ville géniale, ce n’était clairement pas ça le problème. Pourquoi ne nous sommes-nous finalement pas installés là-bas ? C’est une bonne question."

"Peut-être parce que l’envie de vivre une dernière aventure à l’étranger était plus forte. Mon – notre – expérience à Londres et à Fulham s’est tellement bien passée que je me suis dit : j’ai envie de découvrir encore une autre partie du monde", conclut-il. Voilà qui en dit long sur ses projets à venir…