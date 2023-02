Deux Diables Rouges candidats pour une place dans le XI FIFA de l'année

26 candidats pour 11 place: la FIFA et la FIFPRO ont dévoilé les noms des nominés pour le XI de l'année.

Depuis 2009, l'instance dirigeante du football mondial et la Fédération Internationale des associations de footballeurs professionnels s'associent pour désigner les meilleurs onzes féminin et masculin de l'année. C'est ce lundi qu'ont été désignés les 26 candidats à une place dans l'équipe-type de l'année et on y trouve deux Diables Rouges.

Thibaut Courtois, qui sera en concurrence avec Emiliano Martinez et Alison Becker pour la place de gardien de but. Et Kevin De Bruyne qui côtoie Jude Bellingham, Casemiro, Enzo Fernandez, Gavi, Luka Modric, Pedri et Federico Valverde parmi les milieux de terrains nommés.

Ce serait une première pour Thibaut Courtois, qui a déjà fait partie des nominés, mais qui n'a jamais élu dans le onze de l'année de la FIFA et la FIFPRO. Kevin De Bruyne a déjà eu cet honneur à deux reprises, tout comme Eden Hazard qui avait été le premier Belge à y parvenir (2018 et 2019).

Les 26 nominés pour le XI masculin de l'année