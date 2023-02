Bjorn Meijer : J'espère que cela va donner un coup de fouet au championnat"

Ce mercredi soir, le Club de Bruges s'est fait dominer par Benfica (0-2) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Bjorn Meijer a mal jugé une phase dans les derniers instants du match et la perte de balle a permis aux visiteurs de doubler la mise. Le Club de Bruges devra tout donner au match retour pour continuer à croire aux quarts de finale de la C1. "Nous avons quand même eu les occasions nécessaires", a déclaré Bjorn Meijer à l'issue de la rencontre. "C'est dommage que les tentatives ne soient pas rentrées. Nous avons déjà montré en Ligue des champions que nous pouvions jouer au football. J'espère que cela va donner un coup de fouet au championnat, mais nous verrons dans le temps. C'est difficile d'être positif avec un écart de deux buts. Mais nous pouvons être fiers de ce début de match. Nous y allons maintenant en toute confiance. Ce n'est pas encore joué, nous avons aussi gagné 0-4 à Porto. Donc c'est de la folie si on y va sans confiance", a souligné le Néerlandais.

Bjorn Meijer a brièvement expliqué ce qui s'est passé lors du 0-2. "Sur le deuxième but, je voulais taper doucement la balle à Brandon pour qu'il la joue en retrait et j'ai gardé mon corps entre eux. Mais Neres a pu prendre le ballon et marquer. C'est entièrement de ma faute. Maintenant, eh bien, nous verrons quel sera l'impact. Cette saison, nous avons vu que les erreurs personnelles étaient punies. C'est une chose difficile à travailler. Personne ne veut faire d'erreurs, mais au final, le plus important est d'en tirer des leçons", a conclu Meijer.