Emmanuel Orban, la nouvelle pépite dans l'attaque de La Gantoise

Recruté pour 3,3 millions d'euros cet hiver, le jeune attaquant nigérian impressionne déjà sous les couleurs de La Gantoise.

Une ascension vertigineuse

Si vous ne connaissiez pas le nom d'Emmanuel Orban avant qu'il signe cet hiver à La Gantoise, rassurez-vous : il n'y a rien de plus normal. Il y a quelques mois, Orban ne jouait en effet même pas en Europe.

Ses premières classes, celui qui a grandi au Togo les réalise au Bison FC, au Nigéria. Crée en 2008, le club a collaboré ces dernières années avec l'agent nigérian Atta Aneke, établi en Novège, nous apprend le site allnigeriasoccer.com. Ainsi, comme ses nombreux prédécesseurs nigérians (nous pouvons citer les exemples de Victor Boniface, Paul Onuachu ou d'Ishaq Abdulrazak), Orban rejoint l'Europe nordique et signe dans le cadre d'un prêt à Stabaek en mai dernier.

Au sein de l'équipe de D2 norvégienne, qui a déjà démarré sa saison depuis quelques semaines, Orban va complètement exploser. Après des débuts timides lors de son premier mois et quelques bouts de matchs disputés, il distribue deux assists pour sa première titularisation. La Norvège découvre là un véritable serial buteur : entre le 7 juillet et le 4 août, en 6 rencontres, il marque à 9 reprises. Alors 6e du championnat général à son arrivée, Stabaek tient le rythme dans les hauts du classement et, grâce à un Orban qui plante à nouveau 7 buts sur les 8 dernières rencontres de championnat, termine deuxième d'OBOS - Ligaen et retrouve l'élite norvégienne. Une première expérience européenne à 19 buts (dont 3 en Coupe) et 7 assists, c'est ce qu'on appelle du très lourd.

Un renfort souhaité et souhaitable dans l'attaque gantoise

Après sa saison tonitruante, Stabaek a évidemment flairé le bon coup a définitivement transféré Orban. Un move logique, car le football norvégien a obtenu une forte fenêtre d'exposition en Europe centrale et ses championnats plus huppés ces dernières années. En d'autres mots : les Norvégiens savaient bien que les prétendants allaient affluer.

Parmi eux, La Gantoise, qui avait attentivement suivi Orban par l'intérmédiaire de son scout Samuel Cardenas et sous l'oeil attentif d'Hein Vanhaezebrouck. Torgeir Bjarmann, qui avait recruté Orban à Stabaek, expliquait récemment à Het Laatste Nieuws que Michel Louwagie "n'arrêtait pas d'appeler" et que La Gantoise "voulait vraiment" acheter le jeune attaquant. Si les Gantois, qui ont finalement obtenu l'arrivée d'Orban après d'âpres négociations, ont consenti à mettre 3,3 millions d'euros sur lui, ce n'est pas pour rien.

L'attaque gantoise est en effet encore bien trop tributaire d'individualités - et son manque d'efficacité avait d'ailleurs été épinglée par Hein Vanhaezebrouck après la défaite en Coupe (4-0) à l'Union. Seul Hugo Cuypers performe à ce niveau-là cette saison et avec 14 buts marqués sur les 44 de l'équipe, a marqué plus du quart des buts de La Gantoise en championnat. Bien qu'il revienne à son niveau ces dernières semaines, son comportement et son attitude avaient été critiqués par son coach. Derrière Cuypers, Hong et Depoitre avec tous deux 5 buts. Le premier est talentueux et son transfert semble déjà être une réussite, mais son rôle n'est pas que de marquer des buts. Le second; à 34 ans, se rapproche de la fin de sa carrière et a son contrat qui expire en 2024.

Sans Salah, parti cet hiver, et Tissoudali encore sur la touche, La Gantoise avait donc bien besoin d'un nouvel attaquant à fort potentiel et, comme il l'a montré ce week-end en marquant un superbe doublé face à Westerlo (3-3), capable de directement faire la différence sans que cela nécessite une certaine adaptation.

Ce jeudi, Orban découvrira la Coupe d'Europe lors de la rencontre face à Ludogorets et pourrait bien à nouveau se mettre en évidence.