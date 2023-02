Karel Geraerts se méfie du Standard : "Un choc contre l'une des meilleures équipes de Belgique"

L'Union reçoit le Standard samedi soir dans le cadre de la 26e journée de Jupiler Pro League.

Après son partage à Bruges du week-end dernier, un autre match difficile attend l'Union contre le Standard. Les Rouches se montrent trop souvent inconstants mais sont capables de sortir leurs plus belles prestations contre les ténors du championnat. 'On l'a déjà vu cette saison, ils ont les qualités pour battre n'importe qui. C'est un choc contre l'une des plus grandes équipes de Belgique. On voit qu'ils ont des idées et on va les analyser, mais c'est sur nous-même que nous devons principalement nous concentrer. Dans notre préparation d'un match, nous nous concentrons à 90% sur notre propre jeu et à 10% sur celui de l'adversaire."

S'ils sont encore dans la course aux Play-Offs 1, ce n'est pas un hasard"

Vainqueur 2-3 à Sclessin, Karel Geraerts s'attend à un nouveau match compliqué. "Ils ont plusieurs joueurs capables de faire la différence en une action individuelle, notamment sur le côté gauche. C'est une équipe avec beaucoup de gabarit donc les phases arrêtées seront importantes. Ils sont encore dans la course pour se qualifier pour les Play-Offs 1 et ce n'est pas un hasard, c'est une très bonne équipe qui l'a déjà montré à plusieurs reprises."

En compétition domestique, l'Union n'a plus été battue depuis le mois de septembre (1-2 contre Genk). "Si une potentielle fin de série m'inquiète ? Absolument pas. Chaque équipe belge a la capacité de nous battre, c'est un championnat où tout le monde peut gagner contre tout le monde. On sera battus un jour, mais ce ne sera pas la fin du monde. Le principal est de conforter notre 2e place."

Ce jeudi, Geraerts avait tout de même un œil sur l'Europa League, où l'Union est dispensée des 16es de finale. "J'ai suivi les résultats, mais sans plus. On va regarder ce qu'il s'y est déroulé, mais notre objectif principal du moment est ce match contre le Standard."