Deux absents dans la sélection du Club de Bruges pour le derby face au Cercle

Les affiches s'enchaînent pour Scott Parker avec le Club de Bruges.

Comme face au Benfica, Scott Parker doit se passer d'Andreas Skov Olsen. Dedryck Boyata est aussi absent de la sélection. Andreas Skov Olsen souffre toujours d'une blessure à la hanche. Quant à Boyata, la cause de son indisponibilité n'est pas connue. Les gardiens Nick Shinton et Senne Lammens ne sont pas non plus retenus.

Après l'Union Saint-Gilloise et la Ligue des Champions, les Brugeois finissent la semaine avec un derby toujours important face aux voisins du Cercle. Le Club est quatrième, avec trois points d'avance sur La Gantoise.